石川県能登町の復興応援特命大使の委嘱状を披露する石川さゆりさん＝25日、東京都港区歌手石川さゆりさんが、能登半島地震や豪雨で大きな被害を受けた石川県能登町の「復興応援特命大使」に29日付で就任した。任期は3年。ヒット曲「能登半島」で知られる石川さんが、歌で被災者を励まし、復興へ向かう地域の魅力を発信する。東京都内で25日に委嘱状を受け取った石川さんは「日本中の皆さんに、自分にできることは何だろうと思