中日・岡林勇希外野手（２２）が２８日、巻き返しを狙う６年目の目標に、盗塁数アップを掲げた。今季は右肩痛で開幕から約１か月出遅れ、状態が上がらず、１２３試合で打率は２割５分６厘、１０盗塁にとどまった。リードオフマンとして期待されたが、悔いを残すシーズンだけに「来季は打率だけでなく、盗塁の数も増やしていきたい」とリベンジを誓った。本拠地バンテリンＤの広さを考えれば、一発攻勢は難しい。だが、今季のチ