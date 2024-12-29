広島の小園海斗内野手（２４）が２８日、“マー撃ち”に闘志を燃やした。兵庫・ベイコム野球場で前中日・中島らと「兵庫県人会」の野球教室に参加。来季から同じセ・リーグで戦う巨人・田中将も兵庫県出身。「うれしいです。本当にすごい投手で、そういう投手と対戦できる。しっかり頑張らないといけないと思う」と、同郷のレジェンドとの対戦を心待ちにした。２１、２２年の交流戦では計６打数２安打。今季未勝利と苦しんだ右