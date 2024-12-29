巨人から海外ＦＡ権を行使し米大リーグ・オリオールズに移籍した菅野智之投手（３５）が２８日、スポーツ報知の単独インタビューに応じ、固定観念を持たず何事も受け入れる覚悟でメジャー１年目を歩む決意を激白した。現在は米ハワイで自主トレ中。最多勝や最高勝率、ＭＶＰのタイトルを獲得した今季の復活と、メジャー移籍をもう一度目指す“きっかけ”となった昨オフの長野の熱い激励なども明かした。（取材・構成＝田中哲）