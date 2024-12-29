北海道コンサドーレ札幌を今季限りで契約満了となったＭＦ駒井善成（３２）が、来季Ｊ１の横浜ＦＣに完全移籍することが２８日、分かった。近日中に正式発表される。駒井は２０１８年、Ｊ１浦和から札幌に加入。主にボランチやシャドーを務め、今季は３６試合に出場し、チーム最長となる計３１８１分、ピッチに立っていた。しかしチームは９年ぶりにＪ２降格となり、主力にも関わらず、クラブは来季契約を結ばないことを決めた。