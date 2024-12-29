新潟県警によると、29日午前0時10分ごろ、新潟県長岡市下条町、阿部竹志さんの2階建て住宅で火災があったと長岡市消防本部から連絡があった。火災は約2時間後の29日午前3時7分に鎮火したが、現場からは3人の遺体が見つかった。長岡署によると、この住宅には5人が暮らしていて、竹志さんの妻広子さんと、長男竹亮さんは病院に搬送されたが、命に別条はないという。竹志さんのほか、竹亮さんの妻由果さん、竹亮さんの子どもの桃