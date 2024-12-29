JFLアトレチコ鈴鹿のFW三浦知良（57）が28日、地元の静岡市内で行われた「世界にはばたけ！駿河屋サッカー教室」に参加した。昨年9月に死去した父・納谷宣雄さん（享年81）の追悼試合も行われ、鋭いドリブルからゴールを挙げるなど2得点1アシストと躍動。兄の泰年氏、ラモス瑠偉氏、小野伸二氏らがそろい「おやじのために豪華な人が集まってくれて感謝したい」と話した。プロ40年目となる来季を見据え「勝利に貢献できるよう