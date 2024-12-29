気象台は、午前4時9分に、なだれ注意報を小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村に発表（雪崩注意報）石狩地方では、風雪に注意してください。石狩、空知、後志地方では、大雪やなだれに注意してください。【警報（発表中）と予報値】■小樽市□なだれ注意報【発表】29日にかけて警戒■夕張市□なだれ