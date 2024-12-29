気象台は、午前4時5分に、なだれ注意報を廿日市市、安芸太田町、北広島町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】広島県・廿日市市、安芸太田町、北広島町に発表（雪崩注意報）南部では、29日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。広島県では、29日までなだれに注意してください。【警報（発表中）と予報値】■廿日市市□なだれ注意報【発表】29日にかけて警戒■安芸太田町□なだれ