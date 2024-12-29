大手芸能事務所アミューズ所属の俳優ユニット「チーム・ハンサム！」のイベント「最初で最後？！TEAM HANDSOME！冬の大運動会」が28日、都内のアリーナ立川立飛で行われた。2005年（平17）に始動し、25年に20周年を控える中、初の運動会イベントで、1日2回公演で開催。猪塚健太（38）率いる「チームスリル」と、水田航生（34）が率いる「チームキミリズ」が、1、2部ともに7つの競技で汗を流し、満場のファンを沸かせた。会場は