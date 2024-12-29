【セリエA第18節】(エンニオ・タルディーニ)パルマ 2-1(前半0-0)モンツァ<得点者>[パ]エルナニ(56分)、ラウタロ・バレンティ(90分+8)[モ]ペドロ・ペレイラ(85分)<退場>[モ]パブロ・マリ(54分)<警告>[パ]ラウタロ・バレンティ(63分)、アントワーヌ・エノー(78分)、ドリサ・カマラ(90分+5)[モ]ダニーロ・ダンブロージオ(28分)、アルマンド・イッツォ(28分)、パブロ・マリ2(34分、54分)、アンドレア・カルボーニ(70