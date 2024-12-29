[12.28 セリエA第18節](サルデーニャ・アレーナ)※26:00開始<出場メンバー>[カリアリ]先発GK 22 シモーネ・スクフェットDF 6 セバスティアーノ・ルペルトDF 26 ジェリー・ミナDF 28 ガブリエレ・ザッパDF 33 アダム・オベルトMF 3 トンマーゾ・アウジェッロMF 8 ミッシェル・アドポMF 19 ナディル・ゾルテアMF 29 A. MakoumbouMF 70 ジャンルカ・ガエターノFW 91 ロベルト・ピッコリ控えGK 1 G. CiocciGK 71 アレン・シェリD