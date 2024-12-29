■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7267) ホンダ 東証プライム (303A) ｖｉｓｕｍｏ 東証グロース (7203) トヨタ 東証プライム (6135) 牧野フ 東証プライム (6888) アクモス 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (303A) ｖｉｓｕｍｏ 東証グロース (6866) ＨＩＯＫＩ 東証プライム