ダイヤモンドパックスが、オリオールズからFAとなっていたコービン・バーンズ投手（30）と6年契約で合意したとニューヨークポスト紙などが報じた。ダ軍は総額2億1000万ドル（約332億円）の好条件を提示し、今オフのFA市場で投手では最も注目を集めていた大物右腕を射止めた。バーンズは18年にブルワーズでメジャーデビューし、11勝5敗、防御率2・43だった21年にサイ・ヤング賞を受賞。今季はオ軍で15勝9敗、防御率2・92の好