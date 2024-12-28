「ミスマガジン2019」グランプリの出身で、アイドルグループ「AND CaaaLL」のメンバーとして活躍する豊田ルナさんが28日、自身の『2025カレンダー』（わくわく製作所）発売記念イベントをHMV & BOOKS SHIBUYAで開催した。 イベント前に行われた取材会では、カレンダー制作へのこだわりや撮影エピソード、2024年を振り返った感想、さらに来年の目標について語った。 豊田さんログインして続きを読むThe post 豊田ルナ、今年の漢