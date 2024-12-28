男性は本命の女性ができると、「大好き」と言っているも同然の言動を見せるように。そこで今回は、そんな恋する男性の定番行動を紹介します。女性の変化を敏感に対応する男性は本命の女性のことを無意識のうちによく観察するようになるため、女性の変化に敏感に気づくように。そして、その変化がポジティブなものであるなら褒め讃えますし、逆にネガティブなものなら「大丈夫？」などと心配したり、リカバリーできるように行動して