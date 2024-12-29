¡ÚBATON¤Î2024Ç¯¥¨¥¢¥¬¥ó5Áª¡Û ¡ÖBH-G36C DUAL CO2GBB¡× ¡ÖTrinity Hi-Capa 5.1¡× ¡ÖBT-SAND VIPER CO2GBB¡× ¡ÖGLOCK G17 Gen5 MOS CO2GBB¡× ¡ÖURG RYUSOKU-AEG¡× BATON¤Ï2024Ç¯¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿·À½ÉÊ¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬CO2¥¬¥¹¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¬¥¹¥Ö¥í