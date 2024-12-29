³Æ¸òÄÌµ¡´Ø¤ÏÇ¯Ëö¤Îµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤Ç28Æü²¼¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿·´´Àþ¤â²¼¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬»³ÍÛ¿·´´Àþ¤¬±èÀþ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¸áÁ°Ãæ°ì»þ¡¢±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤Û¤«¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¤âÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¤Ê¤É¤·±Æ¶Á¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¹­Åç¤Ø¹Ô¤¯²ÈÂ²¡Ö¹­Åç¤Î¼Â²È¤Ë¿·´´Àþ¤Ç¹Ô¤­¤Þ¤¹¡×¡Ö¡Ê¹­Åç¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï²¿²óÌÜ¡©¡Ë½½²¿²óÌÜ¡£¤Ð¤¢¤Ð¤È¤¸¤¤¤¸¤È¤¤¤È¤³¤Ë²ñ¤¦¡£¡Ê²ñ¤Ã¤¿¤é²¿¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡©¡Ë¤¿¤À¤¤¤Þ¡¼¤Ã¤Æ¡×27Æü¤«¤éÅì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Î