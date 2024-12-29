¶õ¤ÎÊØ¤Ç¤Ï¹ñÆâÀþ¤Ç²¼¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¡¢¹ñºÝÀþ¤Ç¤Ï½Ð¹ñ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²­Æì¤Ë¹Ô¤¯²ÈÂ²¡Ö¡Ê¤­¤ç¤¦¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¡©¡Ë¤Ð¤¢¤Ð¤ó¤Á¡£¡Ê²¿¤·¤¿¤¤¡©¡ËÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×¡Öº£Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆµÙ¤ß¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×ÆÁÅç¤Ë¹Ô¤¯²ÈÂ²¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£²ÆµÙ¤ß¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤½¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤Î¤ªÄí¤ÇÍ·¤Ö¡©¡Ë¤³¤¿¤ÄÆþ¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¡×28Æü¤Î¹ñÆâÀþ²¼¤ê¤ÎÍ½Ìó