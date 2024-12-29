ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£²£¸Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£ÍèÇ¯¤Î?¤µ¤ó¤Þ¥Õ¥§¥¹?¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î²ÃÆ£µª»Ò¤«¤é¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö²¶¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢º£¤Ï¤â¤¦Ì´¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤è¤ê¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤¬°ìÈÖ¤¬ÂçÊÑ¤À¤È¡£º£ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç·ÝÇ½³¦¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿