12月28日のゲストは、俳優でモデルの黒木メイサさん。生まれ育った沖縄でスカウトされたのが14歳の時。中学卒業後、芸能界入りを決意して単身で上京した。ドラマや映画に出演しながら、女性誌のモデルも務める。デビュー間もない時期に数々の新人賞を受賞。人気絶頂の中、24歳で結婚、出産。2019年に家族でハワイに移住した。今回、第二の故郷といえるハワイを巡りながら、これまであまりオープンにしてこなかった素顔を紐解く。も