¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡ÖËÍ¤é¤Î¥À¥ó¥¹¤È¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ì½ï¤ËÊü¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµÜ¶á³¤ÅÍ¡Ë µ¡Ç½À­¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥¨¥¢¥ì¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Öbior orgaics¡Ê¥Ó¥ªー¥ë¥ªー¥¬¥Ë¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢1·î15Æü¤Ë¡È¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¢¥¯¥¢ ¥¨¥¢¥ì¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥°¥í¥¦¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¡£ ¤³¤ì¤Ë