30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷²Â»Ò¤µ¤Þ¡á5Æü¡¢Åìµþ¡¦¸µÀÖºä¤ÎÀÖºä¸æÍÑÃÏ¡ÊµÜÆâÄ£Äó¶¡¡Ë½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï29Æü¡¢30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¤ÏÌó80·ï¤Î¹Ô»ö¤ËÂ­¤ò±¿¤Ó¡¢¹ñÌ±¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¡£µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä³ÆÃÏ¤ÎºÒ³²¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¿Í¡¹¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÒ³²»þ¤ò´Þ¤á¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ë·É°Õ¤È´¶¼Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ç½ÅÐ