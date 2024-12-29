½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬29Æü¡¢30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µÜÆâÄ£¤Ï²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬12·î¾å½Ü¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¤¢¤ëÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤ò»¶ºö¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»¶ºö¤µ¤ì¤ë»Ñ¤ò¸ø³«²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤âÀºÎÏÅª¤Ë¸øÌ³¤Ê¤É¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÜÃæº×ã«¤Ê¤É¤Ç¤Î¹ÄµïË¬Ìä¤â´Þ¤á¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Ô»ö¤Ë¡¢2023Ç¯¤è¤ê¤â14²óÂ¿¤¤72²ó¡¢ÃÏÊý¤Ë¤Ï9²ó½Ð¸þ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹©·Ý²ñ¤ÎÁíºÛ¤òÌ³¤á¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ