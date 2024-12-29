£Ô£ò£á£ö£é£ó£Ê£á£ð£á£î¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£â£é£ï£ò£ï£ò£ç£á£î£é£ã£ó¡×¤Î¥Æ¥ì¥Ó¿·£Ã£Í¤¬ÍèÇ¯£±·î£±£µÆü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡££Ã£ÍÆâ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ç£ï£ì£ä£å£î£Ç£é£ò£ì¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ£·¿Í¤¬¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎµÜ¶á³¤ÅÍ¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤ÅÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¡Ø¥Ñ¥Õ¥À¥ó¥¹¡Ù¡£ËÍ¤é¤Î¥À¥ó¥¹¤È¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ì½ï¤ËÊü¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ê£²£¹¡Ë¤â¡Ö°áÁõ¤¬Çò¤È¹õ¤ÇÊ¬