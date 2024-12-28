     中国国家発展改革委、低空経済発展司を設置 中国国家発展改革委員会の公式ホームページ。（北京＝新華社配信）【新華社北京12月28日】中国国家発展改革委員会は27日、同委に低空経済発展司を設置したと正式に発表した。同委ホームページによると、低空経済発展司は低空経済発展戦略および中長期発展計画の策定・実施、関連政策の提案、重要な問題をめぐる調整などを担当する。