お笑いコンビ・マユリカの阪本（34）が、28日配信のPodcast番組『マユリカのうなげろりん！！』（ラジオ関西Podcast）内で結婚したことを報告した。【写真たくさん】M-1から1年経った心境を語ってくれたマユリカこの日の番組内で、阪本がサラリと「あっ、あとオレ結婚したわ」と打ち明けると、相方の中谷は、状況がつかめないように「えっ？」を連発。その後、中谷は「マジで！えーちょっと待って？そうなん？えっ、何も知らな