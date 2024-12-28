千葉県警は２８日、千葉市の県警の警察官の男（２５）を傷害容疑で逮捕したと発表した。発表によると、男は２３日午前１時半頃、県内の親類宅で０歳の娘が泣きやまないことに憤慨し、床に落とすなどの暴行を加え、重傷を負わせた疑い。