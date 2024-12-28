タレント明石家さんま（69）が28日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。元「雨上がり決死隊」宮迫博之の番組に出演した真意について語った。宮迫はテレビ埼玉「BeautyMan〜宮迫博之イケおじ宣言〜」で、約5年ぶりに地上波復帰した。12月16日深夜放送回では、宮迫がアシスタントの元尼神インター誠子と巣鴨でロケをしているところに、一般人のふりしたさんまが出演。ギャラの受け取りも拒否し、話題を呼んだ。吉本を契