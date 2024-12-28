[12.28 セリエA第18節](エンニオ・タルディーニ)※23:00開始<出場メンバー>[パルマ]先発GK 31 鈴木彩艶DF 4 ボトンド・バログDF 5 ラウタロ・バレンティDF 20 アントワーヌ・エノーDF 26 ウォヨ・クリバリMF 16 マンデラ・ケイタMF 19 ジモン・ゾームMF 27 エルナニMF 28 バレンティン・ミハイラMF 98 デニス・マンFW 22 マッテオ・カンチェッリエリ控えGK 1 レアンドロ・チチソラGK 40 エドアルド・コルヴィDF 14 エマヌエ