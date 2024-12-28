YOASOBI初の東京ドームワンマンのファイナル公演を映画化した『劇場版 YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』が、2025年2月21日より期間限定で全国公開されることが決まった。公開前日の2月20日には前夜祭となる「先行上映」も実施される。併せて予告編が到着した。【動画】YOASOBI初の単独・東京ドーム最終公演が映画化！『劇場版 YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』予告編コンポーザーの