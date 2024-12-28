グラビアアイドルの藤乃あおいがこのほど、東京・秋葉原のソフマップで最新イメージDVD『再会の瞬間(とき)』(発売中 4,620円税込 発売元:スパイスビジュアル)の発売記念イベントを行った。DVD『再会の瞬間(とき)』の発売記念イベントを行った藤乃あおい地元・石川の金沢が育んだ"加賀百万石バスト"の100cmIカップバストを引っ提げ、2020年11月に1stDVD『w.a.l.k!』でデビューした藤乃あおい。デビューイヤーから日本IV大賞2020で新