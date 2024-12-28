ヒルトン大阪では、いちごを使ったスイーツが並ぶ期間限定のスイーツビュッフェを、2024年12月21日(土)から2025年1月5日(日）)までの期間限定で提供いたします。2F｢Folk Kitchen(フォルク キッチン)｣にて、妖精の棲む冬の森をイメージした空間に、いちごスイーツなどが勢ぞろい。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 期間限定のストロベリースイーツビュッフェを開催 ストロベリ&#125