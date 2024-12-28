元乃木坂４６で、女優・タレントの松村沙友理が公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「もぐもぐさゆりんご」を開設し２８日、開設記念ライブを行った。あいにくの風邪気味の中、チャンネル名通り、松村がセブン−イレブンと共同開発した丼「やみつきデジカルビハニーマスタード」やそばを食べながらトークを展開。途中、視聴者から太らない秘訣を問われると「願を掛けます！自分にやせろ！！」と笑顔で答えた。松村の大食漢ぶりは