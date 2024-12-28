MF瀬古樹が所属するチャンピオンシップ（イングランド2部）のストークは28日、ナルシス・ペラチ監督の解任を発表した。2024年9月にストークと3年契約を締結したペラチ監督だが、19試合を指揮してリーグ戦での勝利は3試合に留まった。直近の勝利は11月6日の第14節ブラックバーン戦にまで遡り、現在の順位は19位と低迷。ストークは今回の発表に際し「オスカル・ペラチ監督の貢献に感謝するとともに、今後の成功を祈ります。クラ