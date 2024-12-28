Image: ギズモード・ジャパン Generated with Midjourney お世話になってるメーカーさん、多し。2024年の秋ごろから、ギズモードでは国産のテックやガジェットの特集をはじめました。その名も「Tech in Japan」！独特の便利さやつくりの良さなど、国産ゆえの魅力は確かにあるもの。というわけで、特に人気だった9つの国産テック＆ガジェット記事をご紹介しましょう。日本の冬を狙い撃ちした