【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■劇場版には、東京ドームのファイナル公演の映像に加え、貴重なドキュメンタリー映像も！ YOASOBIが、結成5周年を記念して開催した自身初のドームライブ『YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』。そのファイナル公演となった2024年11月10日の東京ドーム公演の映画化が決定。 2025年2月21日より、『劇場版 YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2