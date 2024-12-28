歌手・手越祐也が、28日に4時間にわたって生放送される日本テレビ系音楽特番『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2024〜』（後7：00〜後10：54）に出演。10月に加入したXJAPANのYOSHIKIプロデュースのボーイズグループ「XY」のメンバーとして初のパフォーマンスを披露した。【写真】イッテQ復帰が決定した手越祐也、全力ポーズで笑顔を振りまく番組ではYOSHIKIと手越の対談を放送。スタジオで対談時の心