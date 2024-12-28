中国の総合的立体交通網、総延長６００万キロ突破27日、国務院新聞（報道）弁公室が「中国経済の質の高い発展の成果」をテーマに開いた記者会見。（北京＝新華社記者/李鑫）【新華社北京12月28日】中国交通運輸部は27日、国務院新聞（報道）弁公室が「中国経済の質の高い発展の成果」をテーマに開いた記者会見で、第14次5カ年規画（十四五、2021〜25年）に入って整備の始まった「国家総合的立体交通網」の総延長が600万キ