元「NEWS」のタレント手越祐也（37）が、28日放送の日本テレビ「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2024〜」（後7・00）に出演。10月に電撃加入したXJAPANのYOSHIKI（年齢非公開）プロデュースのボーイズグループ「XY」のメンバーとして初のパフォーマンスを披露した。同グループはオーディション番組を経て、昨年6月にデビューした13人組。10月に手越の加入が発表され、話題となっていた。この日、「X