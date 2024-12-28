お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優が２８日、自身のインスタグラムを更新。年内で所属する松竹芸能を退所することを発表した。濱口は相方・有野晋哉と二人で撮影した笑顔の画像と共に「私、濱口優は３４年所属していた松竹芸能２０２４年１２月３１日をもちまして円満に退所致しますことをご報告させていただきます」と報告。さらに「退所します際、僕の新しい旅立ちを温かいお言葉と共に見送ってくださりました。マネージャーの