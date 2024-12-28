NHK・Eテレ「スポンジ・ボブ」の最新話が28日に放送され、今年6月に急逝した声優の松野太紀さん(享年56歳)が演じた主人公スポンジ・ボブ役を宮田幸季(52)が務めた。アニメ「金田一少年の事件簿」の主人公・金田一一役などを演じた松野さんは6月に右大脳出血のため死去した。後任を務める宮田は「鬼滅の刃」村田役、「Free!」似鳥愛一郎役などで知られる人気声優。宮田は28日に自身のブログを更新し、「この度、スポンジ・