（資料写真）２８日午後７時２０分ごろ、川崎市宮前区西野川２丁目の木造２階建て住宅が燃えていると、近隣住民から１１９番通報があった。１階の焼け跡から遺体が見つかった。宮前署が身元を調べている。この家に１人で暮らす高齢女性と連絡が取れていないという。