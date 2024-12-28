HYの仲宗根泉さんが27日、都内で行われた、映画『366日』（来年1月10日公開）の恋愛お悩み相談室付き試写会に出席しました。映画は、かなわぬ恋を歌った失恋ソングとして沖縄出身のバンド・HYが2008年に発表した『366日』をモチーフにした作品。沖縄と東京という2つの都市を舞台にした、20年の時を超えたラブストーリーです。主人公の真喜屋湊を赤楚衛二さん（30）が演じ、高校時代に湊と出会い、運命的な恋をするヒロイン・玉城美