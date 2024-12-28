お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優が２８日、自身のインスタグラムを更新し、松竹芸能を退所すると報告した。この日は「私、濱口優は３４年所属していた松竹芸能２０２４年１２月３１日をもちまして円満に退所致しますことをご報告させていただきます」と円満退社を発表した。続けて「退所します際、僕の新しい旅立ちを温かいお言葉と共に見送ってくださりました。マネージャーの皆様ありがとうございます。芸能生活３４年ここ