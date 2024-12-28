【ヨハネスブルク＝笹子美奈子】ＡＦＰ通信によると、モザンビークで大統領選の結果に対する抗議運動が激化し、２３〜２５日の３日間で１３０人以上が死亡した。混乱に乗じて首都マプトの刑務所から約１５３０人の囚人が脱走した。１０月に行われた大統領選では、与党モザンビーク解放戦線の候補が勝利宣言し、野党は不正があったとして抗議運動を続けている。今月２３日、裁判所が選挙結果を確定したことを受け、抗議運動が激