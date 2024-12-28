ロシアのプーチン大統領は28日、アゼルバイジャン航空機が墜落した事故をめぐり、同国のアリエフ大統領と電話協議し、「ロシア領空で悲劇的な事件が発生した」と謝罪した。ロシアのミサイルが原因との見方が強まるなか、協議では、事故当時、ロシア軍が防空システムを使用し、軍関係者を捜査していることも明らかにされた。【写真】「この国はクズになった」変わらぬロシアの日常、裏に潜む絶望の声ロシア大統領府が発表した