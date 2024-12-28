ファジアーノ岡山は28日、MF末吉塁(28)、MF岩渕弘人(27)、DF嵯峨理久(26)、MF藤田息吹(33)と2025シーズンの契約を更新したことを発表した。岡山は今季J2リーグ戦で5位。J1昇格プレーオフを制し、初のJ1昇格を果たした。以下、4選手の今季出場記録■MF末吉塁J2リーグ:33試合1得点リーグカップ戦:0試合0得点J1昇格プレーオフ:2試合1得点天皇杯:0試合0得点■MF岩渕弘人J2リーグ:34試合13得点リーグカップ戦:1試合0得点J1昇格プレ