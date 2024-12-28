28日、インドのシン前首相のひつぎに触れる参列者＝ニューデリー（AP＝共同）【ニューデリー共同】インドのシン前首相の国葬が28日、首都ニューデリーで執り行われた。インド経済の自由化を主導したことで知られ、26日に92歳で死去していた。国葬にはモディ首相やムルムー大統領、閣僚らが参列した。政府は26日から来年1月1日までを服喪期間とし、半旗を掲げるほか、公的な娯楽行事を中止した。シン氏は経済学者出身で、イン