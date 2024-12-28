株式会社ドワンゴおよび株式会社LDH JAPANが、12月28日に開催されたLDHのライブイベント＜年末スペシャル公演＞にて、LDH JAPAN所属アーティストの映像コンテンツを楽しめるサブスクリプションサービス『LDH LIVE SQUARE』を、ドワンゴが開発した次世代ファンコミュニティシステム『sheeta（シータ）』で2025年1月22日に開始することを発表した。◆LDH ティザー映像本サービスは、「LDHのライブエンターテインメントのすべてをひと